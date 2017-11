Mulher é sequestrada e funcionária de fazenda chama a PM

Uma mulher, de 47 anos, é sequestrada pelo ex-marido e funcionária de fazenda chama polícia. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (2) em uma fazenda de atrativos turísticos na cidade de Bonito – a 298 km de Campo Grande.

A Polícia Militar recebeu uma solicitação anônima de uma funcionária da fazenda. Na denúncia a comunicante, de 40 anos, informou que havia chegado um casal na fazenda. O homem então pediu o telefone emprestado e a mulher havia ficado distante.

A pessoa que comunicou a polícia observou que a mulher estava machucada e foi falar com ela. A vítima disse que foi agredida pelo homem que estava com ela, e que era seu ex-marido.

Ainda segundo a vítima, ela estava sendo sequestrada pelo ex. Ele chegou em sua casa na manhã de quinta-feira agredindo ela e seu atual marido. E o casal tinha parado na fazenda, pois o combustível do carro do sequestrador havia acabado.

Depois de saber de tudo a comunicante chamou a polícia, que informou que a vítima estava trancada em um dos aposentos de passeio em segurança, pois estava muito machucada e em estado de choque.

Os policiais realizaram contato com a vítima, a qual lhes informou que o autor no horário de 06h30 de ontem arrombou sua casa, em Aquidauana. O agressor pegou a mulher a força depois de agredi – la e a colocou no carro.

Após entrarem no veículo o homem passou a ameaça-la de morte o tempo todo, e seguia para Miranda, vindo a chegar em Bonito, momento em que ficaram sem combustível.

Os policiais saíram em diligência para localizar o autor, de 42 anos, que ao perceber a presença dos policiais fugiu rumo a mata fechada. Mesmo na mata o homem foi alcançado pelos militares.

Abuso sexual

A vítima alegou que durante todo que o trajeto sofreu violência psicológica e também sexual, obrigada a ceder as vontades do autor sobre ameaça de morte.

O autor foi preso em flagrante e foi encaminhado para delegacia de policia Civil de Bonito. A vítima foi encaminhada para o hospital, para receber atendimento psicológico. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa e estupro.