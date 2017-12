Mulher é sequestrada em entrada de shopping da Capital

Uma mulher, de 31 anos, sofreu um sequestro relâmpago na noite desta segunda-feira (18) na entrada do estacionamento do shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. Os sequestradores, Bárbara do Nascimento Diniz, 20 anos, e Diego Elizeu Miranda, 34 anos foram presos em flagrante após perseguição.

A vítima foi rendida pelos sequestradores por volta de 21h, na Rua Japão, no Bairro Jóquei Clube. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher conduzia um Hyundai HB20, de cor vermelha, entrou no estacionamento, mas não encontrou, saiu e enquanto ligava para um amigo foi abordada pelos sequestradores, que mandaram ela descer do banco do motorista e ir para o bando de trás.

Bárbara assumiu a direção do carro. Segundo o registro policial, Diego, armado com um revólver calibre 38, aterrorizava a vítima exigindo que ela sacasse R$ 2 mil em um caixa eletrônico 24 horas.

A polícia foi acionada por amigos da vítima. Na região do bairro Aero Rancho a polícia encontrou o veículo e realizaram abordagem. Os sequestradores se renderam e a mulher foi liberada. De acordo o registro policial, após ser algemado, Diego ainda tentou fugir e bateu a cabeça no farol da viatura policial e caiu na guia da rua.

No carro, a polícia encontrou o revólver calibre 38 e seis munições. Os sequestradores foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.