Mulher é suspeita de matar bebê durante o parto em casa

Uma mulher de 35 anos sofreu um suposto parto sozinha em casa e o feto acabou morrendo. O caso registrado como morte a esclarecer pela Polícia Civil aponta que a mulher estava em casa, teria sentido dores e passado mal durante a noite em sua casa, no bairro Zé Pereira. Ao chegar no local, os socorristas encontraram um feto morto, enrolado em um cobertor. A família não sabia da gestação da mulher que disse não saber o que tinha acontecido.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a filha viu uma poça de sangue no chão e chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Quando a viatura chegou no local os técnicos encontraram a mulher deitada e um bebê natimorto ao lado dela. O feto do sexo masculino já estava com 48 centímetros.

A polícia registrou o ocorrido como morte a esclarecer, pois não foi possível verificar se a criança nasceu com vida ou se a mãe realizou alguma manobra abortiva ou infanticídio. No local, após realizada perícia na casa, no quarto e nos pertences da mulher, nenhum medicamento ou substancia abortiva foi encontrada, assim, somente a perícia necroscópica poderá atestar a causa da morte do bebê.

Família desconfiou de “depressão” e mulher disse não saber o que aconteceu

De acordo com o registro policial a mãe de mulher informou que a filha havia perdido o pai há pouco tempo e por isso apresentava um comportamento estranho, e para ela poderia ser depressão e que apesar de desconfiar que a filha estava grávida, não teve essa confirmação.

Ao ser indagada pela equipe, a mulher que apesar de consciente e orientada disse que não sabia o que tinha acontecido e que a família realmente não sabia de sua gestação. Já a filha dela afirmou que não sabia nem que a mãe estava gestante, nem que havia um recém nascido no quarto, tendo em vista que não escutou nenhum choro de criança.