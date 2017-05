Mulher é vítima de estupro coletivo em Três Lagoas

Uma mulher foi encontrada ferida, com as roupas rasgadas e sem as peças íntimas, na noite de terça-feira (23), no bairro Jardim Independência em Três Lagoas.

Ela estava em estado de choque quando a equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), chegou para socorre-la. Ela foi encontrada por adolescentes que estavam andando de bicicleta pela região.

A vítima contou a equipe médica que foi estuprada por três homens e que ainda foi agredida pelo trio.

Ela reclamava de dores no braço e na região abaixo do abdômen e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar foi acionada mas não conseguiu coletar muitas informações pois a vítima estava abalada emocionalmente.

Testemunhas relatam que viram a mulher andando pelas ruas do bairro com uma criança que não foi encontrada no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de Três Lagoas.