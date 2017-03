Mulher encontrada andando nua na BR-060 espera há um ano por internação em Caps da Capital

Ela foi encontrada em Chapadão do Sul e estava desaparecida desde o dia 13 de fevereiro

Desaparecida desde 13 de fevereiro, Joice Aparecida Vieira de 23 anos foi encontrada nesta terça-feira (28), caminhando nua pelas margens da BR-060, em Chapadão do Sul, município a quilômetros de Campo Grande. A jovem que mora em Campo Grande tem problemas mentais e foi encontrada pela Polícia Militar.

Ao Portal JD1 Notícias, familiares de Joice confirmaram que a jovem tem problemas de esquizofrenia e precisa de um tratamento, mas culpa o Centro de atenção Psicossocial (Caps) pelo seu sumiço. “Há mais de um ano o Caps está negando atendimento dizendo que a Joice não tem nenhum tipo de problema mental. Como ela não para, não podemos amarrá-la em casa até porque isso é crime. Eu preciso muito deles, até porque o tratamento varia entre R$ 5 mil. É praticamente impossível eu pagar esse tratamento particular”, relatou.

Segundo parentes o desespero apenas aumenta com o passar do tempo. “Ela tem uma boa lábia e é induzida facilmente. Certamente ela foi parar em Chapadão do Sul ao pegar carona. Ela já foi abusada algumas vezes e não descarto se ela foi violentada de novo, até porque foi encontrada nua na rodovia. Ela chega ainda hoje e não sabemos o que vai acontecer, já que o Caps não está nos ajudando”, comentou parentes de Joice em tom de desespero.

Após ser acolhida pela Polícia Militar, Joice passou por registro de praxe na Delegacia de Polícia do município e será levada de volta para a sua família em Campo Grande.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.