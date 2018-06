Renata Cristina da Silva, 37 anos, esfaqueou o marido Osmar Castro Pereira, 26 anos, para impedir que ele saísse de casa à noite. O caso aconteceu na última quarta-feira (27), no município de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Osmar entrou em seu carro e deu partida, contudo, para impedir que o companheiro saísse, Renata resolveu segurar o volante do veículo. A vítima desceu do automóvel e segurou a autora pela cintura.

O casal passou a discutir e Renata, então, foi até a cozinha da residência onde pegou uma faca e desferiu um golpe no braço do marido. Os policiais foram acionados e a autora relatou o motivo da confusão.

Conforme o boletim, o homem recebeu atendimento médico e ambos foram levados para a delegacia do município, juntamente com a faca utilizada por Renata. O caso foi registrado como vias de fato e violência doméstica.