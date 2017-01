Mulher enfrenta assaltante e evita roubo em drogaria

Uma mulher, 54 anos, evita um assalto numa drogaria, localizada na Avenida Afonso Pena com o Rui Barbosa, região Central de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (5), após entrar em luta corporal com o assaltante. A vítima teve apenas escoriações no punho, já o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta das 7h, logo no início do expediente. A vítima que trabalha de segurança no comércio, contou que estava na porta do estabelecimento e ouviu gritos "suspeitos" dos clientes que estavam no interior da loja. Ao olhar, a mulher se deparou com um homem pegando dois xampus e correndo para fora do estabelecimento, quando ambos entraram em luta corporal.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Após dado voz de prisão, o assaltante foi encaminhado até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).