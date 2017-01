Segundo o suspeito, ambos entraram em discussão minutos antes do crime

Uma mulher de 28 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueado no abdômen, na noite desta quinta-feira (19), no conjunto Habitacional Antônio Clementino, em Anastácio. De acordo com testemunhas, o suspeito é irmão da vítima, um homem de 31 anos, que foi localizado e conduzido à delegacia.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada caída ao solo. Segundo relatos de familiares que esteve na local, o suspeito é uma pessoa de nome “Marcos” que seria irmão da vítima.

Com ferimentos no abdômen, a mulher foi levada ao Pronto Socorro pela equipe do Corpo de Bombeiros, onde recebeu atendimento médico e está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), incubada, mas consciente. Segundo os médicos, o seu estado de saúde é grave.

Diante das informações do crime, uma equipe da Polícia Militar realizou rondas pela região, onde encontrou o suspeito próximo de um posto de combustível.

Questionado, ele relatou que teve um desentendimento com a vítima. Novamente interrogado, onde estaria o objeto usado no crime, ele negou dar mais detalhes. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.