Uma mulher ficou ferida, em um capotamento registrado na manhã desta quinta-feira (20), na BR-262, em Três Lagoas. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital mais próximo. Ainda não se sabe sobre o seu estado de saúde.

De acordo com o site Perfil News, a mulher viajava sozinha no veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local colhendo dados sobre o acidente.