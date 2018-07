Mulher grávida e filho de 13 anos ficam feridos em acidente

Um acidente entre uma motocicleta Biz e um carro, ocorrido nesta segunda-feira (9), deixou uma mulher grávida e seu filho de 13 anos feridos próximo a Fundação MS, em Maracaju.

A motociclista trafegava pela avenida Mário Correa, quando foi atingida por um carro Honda prata, conduzido por um jovem de 22 anos.

A mulher de 30 anos está gestante de aproximadamente três meses, e com o impacto foi arremessada da motocicleta juntamente com seu filho. Ela ficou caída no chão no meio da via e seu filho estava desmaiado.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e os militares encontraram, mãe e filho conscientes e desorientados. O menor estava com fratura exposta no fêmur e lesões no nariz, boca e testa, ele reclamava de forte sonolência. Já a grávida estava com fratura exposta na perna e escoriações no pé direito. As vítimas foram encaminhada ao pronto socorro local.

Devido a gravidade dos ferimentos, mãe e filho foram encaminhados para unidade médica de Campo Grande, foram operados e os dois aguardam uma segunda cirurgia. A condutora da motocicleta não teve complicações na gestação até o momento.