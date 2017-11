Mulher invade casa para ameaçar a atual companheira do ex

Ela xingava e ameaçava a vítima por conta do relacionamento com seu ex-companheiro

Na madrugada dessa quarta-feira (15) por voltas das 00h30 Irani da Silva Soares invadiu a casa de Elaine Angelo da Silva, no bairro Vila Pioneiro em Aquidauana. Ela xingava e ameaçava a vítima por causa do ex-companhiero que vive atualmente com Elaine.

Conforme o Boletim de Ocorrências a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio, no local, a guarnição foi informada por Elaine que, ela estava em sua casa quando Irani invadiu sua casa e passou a xinga-la e ameaça-la por causa do ex-convivente dela, que hoje convive com a vítima.

Irani havia fugido do local, mas durante vistoria no terreno vizinho ao da casa da vítima, a PM encontrou a autora escondida no mandiocal.

As duas envolvidas foram conduzidas para esta DP, para as devidas providências