Mulher leva três tiros, mas consegue dizer nome de autores antes de morrer

Maiara Terezinha de Paula, de 23 anos, foi morta a tiros em Dourados, distante 229 km de Campo Grande. Segundo as informações do boletim ocorrência a viatura de polícia foi acionada para atender um caso de disparos de arma de fogo e ao chegar no local a vítima já havia sido socorrida, porém, mesmo após levar três disparos de arma de fogo, ela conseguiu informar que o autor foi um homem com o apelido de “Microfone” que teria efetuado os disparos.

Após o registro da ocorrência, o irmão de Maiara procurou a polícia para informar que ela havia morrido a caminho do hospital. Carlos Eduardo contou que a irmã era usuária de drogas e que os autores do assassinato seriam um tal de Microfone e Prego, que seriam também responsáveis por uma boca de fumo na Vila Cachoeirinha.