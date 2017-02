Luciane aparecida Alves de 29 anos matou o companheiro Rogério Muniz dos Reis de 60 anos a golpes de faca no pescoço, na noite deste domingo, no Jardim Santo André, em Dourados. Em depoimento na delegacia, a autora disse que matou a vítima por legitima defesa após uma discussão.

Segundo Dourados News, amboso casal moravam juntos há seis meses, e o relacionamento de ambos era marcado de muitas brigas. Ainda de acordo com a reportagem, ao retornar de um churrasco na noite de ontem, houve mais uma nova discussão na frente da filha menor de idade.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, a mulher jogou o celular do companheiro no chão, quando o rapaz partiu para cima de Luciane para tentar agredi-la. Neste momento, a mulher pegou uma peixeira e desferiu um golpe no lado esquerdo do pescoço da vítima.

Luciane que é Bombeiro Civil socorreu o companheiro enquanto a filha do casal ligava para o Corpo de Bombeiros, mas quando a guarnição chegou , encontrou Rogério morto.

Na delegacia em depoimento, a autora declarou que atingiu a vítima por legitima defesa. Ela foi atuada em flagrante e acusada de homicídio doloso.