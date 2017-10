Mulher mata o marido a golpes de machado depois de ser ameaçada

Abigail Vieira da Silva Resquin é investigada como a principal suspeita do homicídio do próprio marido em Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai. O corpo de Daniel Rodrigo Pesquin foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (18) depois que a autora avisou um vizinho sobre o crime.

O vizinho informou a policia que na Fazenda Monte Alegre onde mora e trabalha teria acontecido um homicídio. Quando a equipe da policia chegou ao local verificaram que em um dos quartos da casa, havia um corpo em cima da cama, a vitima foi identificada como morador do local.

Em buscas no local do crime, foi encontrado ao lado do corpo um machado ensanguentado, que certamente foi utilizado para golpear a vitima, tendo em vista que a vitima estava com a face toda desfigurada com sinais de golpes de algum objeto pesado.

Quando questionado o vizinho contou como encontrou o corpo, disse que trabalha com a esposa da vitima e que um pouco antes de ele encontrar o corpo, a autora foi até sua casa, que fica próximo a residência da vitima e teria dito que tinha matado o marido. Mas que ele não acreditou no que ela estava dizendo achando que seria uma brincadeira, e continuou a fazer o seu serviço, mas um tempo depois ele foi até o local do crime momento este que encontrou o corpo no quarto e então chamou a Policia Militar.

Relatos das testemunhas dizem que o casal brigava com frequência, e horas antes do acontecido Abigail teria comentado com o mesmo que seu marido tinha a ameaçado de morte ela e a filha. Contou ainda que durante a noite toda eles teriam brigado e a mesma estaria com escoriações pelo corpo e que ela iria “dar um jeito”.

Os policiais fizeram os levantamentos necessários no local do crime e aprendeu o "machado" para perícia, o corpo e o machado foram encaminhados para o IML para exame. Ainda realizaram buscas para encontrar Abigail, mas ela não foi localizada.