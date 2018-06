Mulher morre ferida com taça durante comemoração do jogo do Brasil

Na tarde desta quarta-feira (27), uma mulher de 30 anos, morreu ao sofrer uma queda e cortar o pescoço com estilhaços de uma taça de vidro no bairro Recanto do Parque, na cidade de Itatiba, em São Paulo.

Segundo o G1 Sorocaba e Jundiaí, testemunhas relataram que Tamara Maiochi comemorava a vitória do Brasil sobre a Sérvia pela Copa do Mundo com outras amigos, quando se desequilibrou ao levantar de uma cadeira e sofreu o grave ferimento.

Os amigos da vítima tentaram socorrer e conter o sangramento enquanto acionaram o resgate, porém, a mulher não resistiu e morreu no local.

“Ela estava com a taça na mão e um celular na outra. Em seguida, ela escorregou, foi se apoiar na mesa e a taça atingiu o pescoço. A investigação continua, mas tudo indica que realmente foi acidente”, explica o delegado Luciano Carneiro de Paiva, que registrou a ocorrência.

Peritos estiveram no imóvel e o corpo de Tamara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte suspeita.