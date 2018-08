Na tarde de quinta-feira (16), uma mulher morreu em um capotamento na BR-359 em Alcinópolis.

De acordo com informações do Edição MS, a vítima , identificada como Cláudia Ferreira, era condutora de um carro, com placas de Alcinópolis, e acabou perdendo o controle do veículo em uma curva. O carro atravessou a pista, subiu em um paredão de terra e acabou capotando.

Claudia estava sem cinto de segurança, foi arremessada para fora e acabou sendo esmagada pelo veículo. No carro estavam duas filhas da vítima, uma de um ano e a outra de quatro anos, uma amiga identificada como Alessandra Gonçalves, de 32 anos, e os filhos dela uma adolescente, de 14 anos, e uma criança de cinco.

Os militares do Corpo de Bombeiros de Coxim foram acionados, porém quando chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pela ambulância do hospital de Alcinópolis.

Testemunhas retiraram o veículo de cima do corpo de Claudia. Policiais da Polícias Civil e Militar e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local registrando o acidente.