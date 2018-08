Luciana Nogueira Luiz, 34 anos, morreu nesta quarta-feira (29), após se envolver em um acidente de trânsito, em Campo Grande. O fato aconteceu na Avenida Nasri Siufi, quando a vítima, que estava em uma Biz, foi surpreendida por uma condutora – que não teve a identidade revelada – que estava em um carro GM Vectra Hatch, e invadiu a preferencial.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luciana trafegava pela avenida quando a motorista invadiu a avenida, causando o acidente. Conforme o registro, o local é sinalizado e no cruzamento onde o fato aconteceu, tem uma placa de "Pare".

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, assim como o polícia de trânsito, contudo, por não saberem a gravidade dos ferimentos da vítima, a autora foi liberada do local.



Luciana foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Moreninhas ainda com vida, porém, reclamando de dores no abdômen. A vítima recebeu atendimento médico mas morreu no final da manhã de hoje.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.