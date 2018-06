A mãe do sargento Douglas Fontes Caluete, de 35 anos, que foi morto a tiros durantes uma tentativa de assalto, morreu após receber a notícia sobre o falecimento do filho. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira (7), Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo o Estadão, Caluete passava de carro pela Avenida Rio Branco, no bairro de Jardim Gramacho, quando foi abordado pelos assaltantes. Os criminosos atiraram contra o policial, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme o site, ao notificar a mãe sobre o ocorrido, ela passou mal e precisou ser encaminha para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, em Duque de Caxias, mas morreu em seguida.

A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local do crime e que abriu uma investigação para identificar os autores do assassinato do PM.