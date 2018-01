Mulher morre atropelada por trator

Na tarde desta quinta-feira (4), em uma propriedade rural no distrito de Nova Casa Verde, uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por um trator.

Conforme informações do site Jornal da Nova, a vítima estava sentada no para-lama do trator, momento em que caiu e o pneu passou por cima dela, um homem conduzia o maquinário na hora do acidente.

A vítima chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe de socorristas municipal, que fica a disposição dos moradores de Casa Verde e região, sendo prestado o apoio dos Bombeiros no trajeto até Nova Andradina.

Ainda de acordo com os socorristas, a vítima chegou já sem vida no Hospital Regional. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias que causaram o acidente que custou a vida da vítima.