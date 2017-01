Mulher morre carbonizada durante incêndio em residência

Maria Arcanjo da Cruz Lawin de 51 anos morreu carbonizada na madrugada desta segunda-feira (23), após um incêndio numa residência de alvenaria, em Sete Quedas.

Conforme o boletim de ocorrência, quando a Polícia chegou ao local, a casa já estava em chamas e a vítima morte no meio dos escombros. De acordo com o marido, a mulher bebia e fumava constantemente e que já havia alertado para que ela parasse com o consumo.

O incêndio destruiu toda a estrutura da casa, e vizinhos ajudaram no combate ao fogo, até devido a falta de recursos e Corpo de Bombeiros na cidade para combate este tipo de caso.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Polícia do município que será investigado.