Na manhã deste sábado (25), uma mulher morreu após ser esfaqueada, na rua Cuiabá, quase esquina com a Edu Rocha, em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, a vítima identificada como Denise Beatriz Esteves, 38 anos, foi atendida pelos militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, que encontraram a vítima com seis perfurações, sendo duas no tórax do lado esquerdo, uma no pulmão e três no braço esquerdo.

Denise estava com intensa hemorragia, inconsciente e apresentava dificuldades respiratórias. Os bombeiros prestaram o atendimento emergencial e a encaminharam ao pronto-socorro municipal, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que equipes fazem diligências na tentativa de encontrar o suspeito do crime, que segundo moradores, é irmão da vítima.

Homicídio em 2009

Em julho de 2009, Denise Esteves foi acusada de envolvimento na morte do ex-marido, Lício Arruda de Araújo, 66 anos. O crime aconteceu no dia 6 daquele mês e ano. O nome de Denise chegou à Polícia, porque ela teria discutido com o ex e momentos depois que foi embora, um indivíduo, que na época seria menor de idade, matou Lício a golpes de faca. Denise chegou a ser detida, mas prestou depoimento e foi liberada.