Mulher morre em acidente envolvendo três veículos na BR-267

Maria Eudoxia Campos Gaspar, de 57 anos, morreu em acidente envolvendo três veículos no final da tarde de sexta-feira (5), na BR-267, em Nova Andradina.

Além da morte, oito pessoas ficaram feridas. Os veículos envolvidos foram um Honda Civic, com placas de Arapongas (PR), um VW Gol com placas de Campo Grande e um VW Up, com placas de Rio do Sul (SC).

De acordo com o site Nova News, o Civic teria rodado na pista e colidido com o Up, que vinha no sentido oposto, a vítima fatal estava no Up que capotou após a colisão.

Na sequência, o VW Gol que trafegava logo atrás do Up acabou se chocando contra o Civic. Os demais ocupantes do Up, bem como os ocupantes do Civic foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina e de Nova Alvorada do Sul, parte deles para uma cidade e parte para outra. As pessoas que estavam no Gol não teriam se ferido.