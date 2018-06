Mulher morre em colisão na MS-379

Na noite deste domingo (24), uma mulher morreu e outras oito pessoas ficaram feridas após acidente entre dois veículos na MS-379, em Laguna Carapã. A rodovia faz a ligação entre o município e a cidade de Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Ivone Freitas Matos, 56 anos, conduzia um carro com mais três pessoas sentido Dourados e acabou colidindo de maneira frontal contra outro carro com cinco ocupantes.

Ivone morreu no local com impacto. Todos os feridos foram resgatados e encaminhados para atendimento médico em Dourados. O caso será investigado.