O motorista, que fugiu do local do acidente, se apresentou na delegacia com um advogado

Uma mulher, que pilotava uma motocicleta, morreu no Hospital Municipal de Ivinhema, no sábado (11), após ter sido atingida por um carro, no cruzamento das ruas 19 e 6, no bairro Triguinã.

De acordo com informações do Ivi Notícias, a vítima, Selma Rosi dos Santos de 28 anos, foi arremessada contra o portão de uma residência. O motorista, identificado como Odilon Claudinei Felipe Rodrigues, arrastou a moto por vários metros e logo depois, fugiu tomando rumo ignorado, sem prestar socorro.

Segundo o corpo de bombeiros, Selma teve fratura exposta da perna direita, Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e escoriações pelo corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu momentos depois no hospital.

O motorista, Odilon Claudinei, que fugiu no momento do acidente, se apresentou na delegacia de Policia Civil de Ivinhema, com um advogado, sendo que, com a morte da vitima, Odilon ficará preso e responderá por homicídio culposo na condução de veículo automotor.