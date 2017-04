Mulher morta pelo ex-genro nunca concordou com relacionamento da filha

Em entrevista ao site Perfil News de Três Lagoas, nesta quinta-feira (20), a delegada Letícia Mobis relatou que Marlene Rodrigues Alves, de 51 anos, assassinada a tiros pelo ex-genro, Wesley Sotto dos Santos, de 21, nunca foi a favor do relacionamento da filha com o acusado.

O rapaz matou a ex-sogra na noite de ontem (19) no Residencial Orestinho e também atirou na ex-esposa, de 17 anos, e no próprio filho, de apenas dois. A adolescente e a criança foram socorridas e passam bem.

De acordo com a delegada, em 2015, Wesley foi preso por ter mantido a jovem em cárcere privado. Na época, ele permaneceu seis meses na cadeia. ‘’Nessa ocasião, eu mesma quem fiz a prisão dele. Ao que tudo indica, no período de sua detenção, os dois continuavam a se falar. Quando o rapaz foi solto, ela decidiu reatar o relacionamento, alegando que pretendia se casar’’, explicou Letícia.

Ainda conforme a delegada, na tarde de ontem (19), Marlene e a filha procuraram a Polícia Civil e afirmaram que Wesley havia as ameaçado com uma faca. A mãe contou que o casal estava separado e que o acusado não concordava com o fim do casamento. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva contra ele.

‘’A Marlene estava bastante assustada e com medo. Ela disse que sempre foi contra a união da filha com o Wesley, pois conhecia o perfil dele. Tudo isso foi uma tragédia anunciada’’, acrescentou a delegada.

O acusado continua foragido e a polícia faz buscas. Informações sobre o paradeiro dele devem ser repassadas à PM pelo telefone 190 ou, ainda, no 3521-9056, na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).