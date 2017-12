Mulher não respeita sinalização e atropela motociclista

No final da noite desse domingo (10) uma motociclista, identificada como Mayara Rosa Mello Monteiro (28), foi atropelada por um veículo Ford Eco Esport, que não respeitou a sinalização da via e atingiu a motociclista.

De acordo com o Boletim de ocorrência a PM foi acionada para atender um acidente entre uma motocicleta e um automóvel. A vítima conduzia a motocicleta pela Avenida Afonso Pena, quando ao cruzar a Rua Espírito Santo, onde existe sinalização de PARE na vertical e horizontal, a autora que conduzia o veículo, identificada como Lilian Mara Dela Cruz (55), atropelou a motociclista causando lesões na vítima e danos materiais.

Mayara foi socorrida e levada para o UPA Vila Almeida, o estado da vítima não era grave, mas ela apresentava várias escoriações pelo corpo.

Lilian foi convidada a se fazer o teste do bafômetro, pois exalava odor etílico no hálito, mas foi orientada pelo seu advogado para não fazer o teste. Como ela se recusou a fazer o teste foi elaborado o termo de constatação de embriagues.

Na delegacia, em entrevista preliminar com a Lilian, ela foi aconselhada pelo seu advogado a fazer o teste do bafômetro, e o teste resultou em 0,15 mg/L. O que não configurou crime. Lilian foi autuada somente no art. 303 do CTB (Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) que tem pena de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.