Mulher passa mal e tempo atrasa socorro

Uma mulher de 51 anos passou mal e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu no município na fazenda Santa Edwirgens, em Corumbá – 426 km distantes de Campo Grande. A instabilidade de tempo dificultou a ajuda.

De acordo com o Boletim de ocorrência, a vítima é hipertensa e apresentava fortes dores no peito e formigamento no lado esquerdo do corpo. Na fazenda, foi realizado o atendimento emergencial, porém, a vítima precisou ser levada para Corumbá.

O transporte foi realizado em um barco e a mulher chegou ao porto geral da cidade por volta das 18h de ontem (19). Contudo, devido a mudança no tempo, a cheia do rio e o forte vendo, a navegabilidade foi prejudicada e em trechos do rio fazia muitas ondas o que diminuiu a velocidade da embarcação.