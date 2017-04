Mulher pede ajuda após perder tudo em incêndio durante a madrugada

A cozinheira, Sônia Marques da Silva, de 42 anos, pede ajuda para a população após perder roupas, eletrodomésticos e até documentos pessoais, durante um incêndio em duas residências, registrado na manhã desta quarta-feira (19), no Bairro Amambai, em Campo Grande.

Bastante abalada, Sônia relatou ao portal JD1 Notícias que morava em uma das casas que foi completamente destruída pelas chamas. “Uma das minhas filhas acordou na manhã de hoje, sentindo o cheiro de queimado. Não deu tempo de pegar nada, apenas de abraçar as crianças e correr pedindo socorro”, relatou bastante assustada pelo ocorrido.

Casada e mãe de duas adolescentes, de 14 e 15 anos, Sônia acabou perdendo no incêndio dois guardas roupas, camas de solteiro e casal, eletrodomésticos como televisão de 40 polegadas, fogão, geladeira, sofás, roupas pessoais, do marido e das filhas, além de todos os documentos pessoais. “Saímos apenas com a roupa do corpo. Minhas filhas perderam além dos moveis do quarto, roupas e materiais escolares. Eu e meu marido perdemos tudo, até o dinheiro do aluguel que pagaríamos hoje. Estamos sem documentos pessoais. Qualquer ajuda é bem vinda, até porque não temos nada”, relata a cozinheira.

Caso o leitor queira ajudar a família a se reerguer doando roupas e até eletrodomésticos, podem entrar em contato no telefone (67) 99130-6432. As doações também estão sendo entregues na rua Eduardo de Oliveira, 604, Vila Carvalho, em Campo Grande.

O caso

Duas casas foram destruídas em um incêndio por volta das 4h da manhã desta quarta-feira (19), no Bairro Amambai, em Campo Grande. Os moradores estavam dormindo quando o fogo começou, mas conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, as duas casas eram germinadas uma na outra. Na residência ao fundo que também foi destruída pelo fogo, morava a proprietária da casa com o filho.

O fogo foi controlado por volta das 6h30, e o açougueiro, Helton Jéferson Atagiba Mendes, de 33 anos, marido de Sônia e pai das adolescentes denunciou o caso à Polícia Civil, que irá apurar as causas do incêndio. “A dona do imóvel e o filho brigaram na noite de ontem, e ele estava bastante alcoolizado e ouvi palavras de ameaça. Outra coisa que aconteceu, é que ela fazia algumas gambiarras no poste de energia. Após o incêndio a proprietária não quis ir à delegacia, por isso meu marido foi. Tenho certeza que ela tem culpa nisso”, comentou Sônia.

Segundo a Polícia Civil, a investigação sairá daqui 30 dias.

Veja abaixo o vídeo de como ficou a casa após o incêndio: