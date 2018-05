Mulher pede separação e denuncia agressões

Uma mulher de 41 anos, denunciou o ex-companheiro na noite desta segunda-feira (14) por medo de sofrer ainda mais agressões. O caso aconteceu no Jardim São Bento em Sidrolândia.

Seila Martins de Oliveira de 41 anos, tinha um relacionamento de cinco anos repleto de agressões e ameaças com Adriano dos Santos Braatz de 31 anos e após um desentendimento manifestou se separar dele. Adriano não disse nada e passou o dia fora, quando retornou à casa estava embriagado e descontrolado. Ele começou a chutar os móveis e a vítima com receio de ser novamente agredida acionou a Polícia Militar.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais conversaram com o autor para que procurasse alguma residência para passar a noite e depois conversasse calmamente com Adriana. O autor demonstrou-se disposto a se retirar da casa e saindo do imóvel na presença dos militares.

Novamente a vítima acionou os policiais militares denunciando que Adriano havia retornado ao local e estava causando incômodo.

A Polícia Militar foi a residência e conduziu o autor a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ele apresentava um corte na perna direita. O caso foi registrado como violência doméstica e pertubação do sossego alheio.