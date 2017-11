Mulher pede socorro quando ex estava rondando sua casa

Numa ação da guarda municipal, a patrulha Maria da Penha, prestou apoio a uma mulher se queixava que seu ex-companheiro estava rondado a sua casa e a impedindo de sair.

A mulher tem medidas protetivas contra ele. A guarnição se deslocou e em rondas pela região se encontrou o suspeito, ao fazerem a checagem verificaram que o homem além de estar quebrando a medida protetiva ainda possui vaias passagens pela policia como ameaça, injuria, ameaça, desobediência e perturbação de tranquilidade. Ele foi entregue para a Autoridade Policia para as providencias cabíveis.

Acidente

Como o apoio da Guarda Civil Municipal de Trânsito o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência, um acidente na rotatória da coca cola. Formam encontradas duas vítimas. Um motocicleta envolvidaestava com uma placa artesanal e documento vencido.

Moreninhas

Em rondas pelo bairro Moreninhas, próximo ao terminal foram abordados três jovens entre eles dois adolesces. Eles tinham dinheiro trocado e 15 porções de cocaína.

Os jovens foram encaminhados para a delegacia.

Assalto a geladeira

Quando um Guarda Civil Municipal que estava de serviço no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), escutou um barulho na cozinha, foi verificar e constatou que havia uma mulher tentando abrir o cadeado do refrigerador com uma faca.

Ela foi detida pelo agente e solicitado encaminhada para a Autoridade Policial.