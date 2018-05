No final da tarde de sexta-feira (11) uma mulher teve o dedo amputado ao prender a mão no amaciador de carne do açougue onde trabalha em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros as viaturas de resgate e salvamento foram acidonas para atenderem uma ocorrência em um mercado no Loteamento Pantanal onde a funcionária do açougue ficou com a mão esquerda presa em amaciador de carne elétrica.

No local a guarnição fez a retirada da engrenagem do Cilindro e retirou a mão da vítima, após a retirada e o atendimento emergencial a mulher de 39 anos foi encaminhada a UPA, ela teve parte do dedo indicador superior esquerdo amputado.