No final da tarde de quarta-feira (27), em Paranaíba, uma mulher pulou de um carro em movimento para fugir das agressões do marido. A vítima foi perseguida pelo homem e só aceitou entrar no carro para que ele não fizesse escândalo na frente da família.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, Aline Valeria de Oliveira, 22 anos, estava com seu marido, Diogo Vergilio Batista, também de 22 anos, em frente a uma conveniência comemorando a vitória da seleção brasileira quando começaram a discutir.

Tentando evitar uma cena Aline foi para casa de sua avó, mas Diogo a seguiu até o local e ficou passando de carro em frente à residência, quando o marido parou a jovem temendo que ele fizesse um escândalo em frente à casa de seus familiares entrou no carro do autor e foi embora com ele.

Mas ao passar em frente da Expopar o autor começou a agredi-la com socos. Aline na tentativa de escapar das agressões pulou do carro em movimento e conseguiu escapar do marido. Testemunhas a socorreram e a encaminharam para a Santa Casa local. Diogo fugiu tomando rumo ignorado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba como lesão corporal dolosa (violência domestica).