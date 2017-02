Uma mulher de 37 anos que dirigia um veículo com placas de Itaquiraí (MS) colidiu de frente com uma carreta e morreu na tarde na tarde deste domingo (26), na BR-272, em Guaíra (PR). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), duas pessoas que eram passageiros do carro ficaram feridas e encaminhadas ao hospital no município. O condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves.

Com o impacto da colisão, a carreta que transportava soja tombou e a carga ficou espalhada pela rodovia. A motorista do veículo Ford Ka, foi socorrida com vida, mas morreu ao dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a polícia local, o motivo do acidente é desconhecido, mas trabalham com a hipótese do carro de passeio ter invadido a pista contrária colidindo com o eixo dianteiro do caminhão.

Os feridos, ambos são homens, foram encaminhados para a mesma unidade de saúde. A pista ficou interditada para a retirada dos veículos, e foi liberada no final da noite de ontem.