Mulher que foi queimada pelo marido chora ao ver a própria imagem

Adriele de Fátima Soares Silva, 27 anos, vítima de violência doméstica e teve o corpo queimado pelo marido, Gilson Ferreira da Silva, de 33 anos, no início do mês passado, segue internada na Santa Casa. Valdeci Soares Silva, 61 anos, pai da vítima diz que sua filha chora ao ver a própria imagem.

De acordo com Valdeci a filha passou por cirurgias e está melhorando, mas que chora ao ver sua imagem. “Minha filha passou por uma cirurgia no pescoço e nos seios, não sei foi o resultado, pois ainda não falei com os médicos”, disse.

“Ela me pediu que eu tirasse uma foto dela no celular, eu não quis, mas ela insistiu. Ao ver sua foto no meu celular ela chorou muito”, comentou Valdeci.

O pai da vítima de agressão comentou ainda que, segundo os médicos, ela deve seguir internada por pelo menos mais três meses. Segundo a assessoria de comunicação da Santa Casa, o hospital não pode mais passar informações a respeito de Adriele à imprensa.

A única informação que é passada a imprensa é de que o estado clínico da vítima é estável.