Mulher que foi queimada pelo marido passa por cirurgia nos seios

Vítima de violência doméstica, Adriele de Fátima Soares Silva, de 27 anos, segue internada na Santa Casa há quase um mês. Segundo a família, a mulher passaria por uma cirurgia na manhã dessa quarta-feira (3) para a realização de um enxerto nos seios.

Adrieli teve 25% do corpo queimado, na noite do dia 10 de dezembro do ano passado, depois de uma discussão com seu marido. Na briga, seu esposo colocou fogo na companheira, ela ficou com queimaduras de segundo grau no rosto, braços, peitos e tórax, além de ter queimado as vias respiratórias.

Segundo a esposa do pai de Adrieli, Marisilva Moreira da Silva, a mulher passaria por cirurgia para recuperação dos seios. “Ela iria passar por cirurgia ainda hoje, eles [os médicos] fariam um enxerto nos seios dela, pois ficaram muito machucados. O problema era o corpo dela rejeitar o enxerto”, afirmou.

Ainda de acordo com Marisilva, o pai de Adrilei, Valdeci Soares Silva, iria visitar a filha na tarde de hoje para saber como foi o resultado da cirurgia.