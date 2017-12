Mulher que matou e enterrou a mãe e o padrasto é presa em hotel

Rita de Cássia Ledesma, 23 anos, foi presa nesta segunda-feira (18), juntamente o namorado, Diego Antônio da Silva, 25 anos, acusados de matar Paulo Mariano Pinto, 58 anos e Marilene Ledesma Ferreira, 53 anos, mãe de Rita.

Eles estavam sendo procurados desde o dia 24 de novembro, quando o duplo homicídio foi descoberto. Os dois estavam em um hotel de Chapadão do Sul e não tinham mais dinheiro para pagar as diárias.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o casal foi reconhecido em um mercado da região do hotel onde estavam, através de uma denúncia anônima, os investigadores chegaram até o casal e efetuaram a prisão.

A filha de Rita de apenas três anos também estava no hotel e foi encaminhada para o Conselho Tutelar.

Com os acusados, também foram encontradas as carteiras de identidade das vítimas e há a informação de que os celulares de Marilene e Paulo teriam servido de pagamento das diárias do hotel.

Os acusados prestarão depoimento e não confirmou se irá pedir a transferência de Rita e Diego para Corumbá. Eles já são indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e furto qualificado.