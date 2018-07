Mulher que matou idoso encontrado dentro de freezer é identificada pela polícia

A Polícia Civil divulgou na manhã desta quinta-feira (5), mais detalhes sobre a investigação do crime que foi descoberto no último domingo (1º), no distrito de Cipolândia, em Aquidauana, onde um idoso foi encontrado morto dentro de um freezer.

De acordo com informações do O Pantaneiro, a autora do crime foi identificada, após investigação comandada pelo delegado Eder Oliveira Moraes. Trata-se de Thaís Errobidart da Silva, 19 anos, que teria assassinado a vítima, Wanderley de Souza, aposentado de 73 anos, com sete facadas, sendo cinco golpes no tórax e dois no pescoço.

Conforme Joel Severino, investigador de polícia, a mulher foi identificada após os indícios de suspeita do crime e levantamentos feitos pela Inteligência da Polícia Civil, além de depoimentos que culminaram na prisão de Thaís. Ela confessou que matou Wanderley no dia 30 de março, mas o corpo foi encontrado dentro de um freezer 120 dias após o seu assassinato.