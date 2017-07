Principal suspeita da morte do marido da amiga, Marielli Simões Burgo permanece foragida. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (10), em Nioaque. A ex-candidata a vereadora pelo DEM, Luciene Franco, discutia com o seu esposo, Reinaldo Martins de Souza, 59 anos, conhecido como Kabure, na fazenda do casal, quando Marielli teria entrado na briga e matando o homem.

De acordo com a delegada, Joilce Silveira Ramos, Luciene começou a discutir com o seu marido que a agrediu fisicamente. Para ajudar a amiga, Marielli entrou na discussão, Reinaldo então pegou um facão para atacar as duas mulheres.

Marielli conseguiu se defender e pegou uma pistola 9 mm que pertencia a Reinaldo e disparou contra ele dois tiros, um no peito e outro no rosto. Reinaldo morreu na hora.

A suposta autora do crime fugiu. “Ela ainda não se apresentou e nem um advogado compareceu para representa-la", disse a delegada.