Cristiane Silva Gonçalves, de 37 anos foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Nova Coxim, no município de Coxim. De acordo com a Polícia Civil a vítima possivelmente estaria grávida e foi agredida em outro local e desovada região.

Segundo o site Coxim Agora, a vítima vestia short e uma blusa, mas estava sem as roupas ímtimas, além disso, apresentava lesões no pescoço, lábio superior e afundamento de crânio. Peritos do Núcleo Regional de Perícias verificaram que também Cristiane estava com o short aberto.

Ainda de acordo com os peritos, uma bolsa foi encontrada aberta com uma cartela contendo anticoncepcional.

A Polícia Civil juntamente com a delegada da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) Sandra Regina Simão estão à frente do caso.

Segundo as linhas de investigação, Cristiane poderia ter sido vítima de feminícidio, quando o autor comete um homicídio simplesmente porque a vítima é mulher ou também por outros motivos, o que qualifica doloso, quando há intenção de matar.

Na última quinta-feira (16), a Polícia militar de Sonora foi acionada para atender uma ocorrência de violência domestica, onde Cristiane estaria envolvida junto com seu convivente.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.