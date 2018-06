Mulher que roubou e matou homem com 36 facadas é condenada a 17 anos

Vanessa Gonçalves Dias, 30 anos, foi condenada nesta quinta-feira (27), a 17 anos de prisão em regime fechado pela morte de José de Santana, 56 anos. O crime ocorreu no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ela foi condenada pela 2ª Vara do tribunal do Júri por homicídio qualificado por meio cruel. Os jurados, por maioria de votos, condenaram Vanessa no homicídio qualificado, mas absolveram-a quanto ao roubo e corrupção do menor.

O crime

Em setembro de 2016, Vanessa estava em um bar com o namorado de 15 anos, quando os dois convidaram a vítima a ir beber na casa do casal.

Após o homem estar embriagado, Vanessa o matou com 36 facadas no peito e pescoço, quase degolando-o.

De acordo com o Ministério Público (MP), o crime foi praticado de forma cruel, pois os golpes causaram intenso sofrimento físico e mental e após o homicídio, Vanessa roubou R$ 400,00, um celular e uma motocicleta da vítima. O MP afirma que a acusada ainda corrompeu o menor ao praticar na companhia do adolescente os crimes de homicídio e roubo.

Durante a sessão de julgamento, a promotoria de Justiça pediu a condenação da ré por homicídio qualificado, roubo e corrupção de menores. Porém, a defesa da assassina alegou insuficiência de provas para a condenação para os três crimes. Quanto à corrupção de menor, destacaram que o adolescente já era corrompido.