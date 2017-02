Condutora do veículo envolvido no acidente não tinha carteira de habilitação

Geraldina Severino Dias de 67 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na tarde desta seta-feira (3), na rua João Fernandes, no Bairro Parati II, em Campo Grande. A vítima era passageira da moto e a motorista não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulkher seguia na garupa de uma motocleta, modelo Factor, quando se chocou contra um Pálio que vinha em sentindo oposto. Ambos os veículos bateram de frente.

Os ocupantes da moto ficaram feridos, mas Geraldina não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Diante do registro policial, foi constatado que a condutora do carro não tinha carteira de motorista. Um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente.