Mulher que teve o corpo queimado pelo marido continua estável

Adriele de Fátima Soares Silva, de 27 anos, que teve o corpo queimado pelo próprio marido, continua estável e internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Cada de Campo Grande.

Segundo a assessora do Hospital, no início desta semana, Adriele estava consciente, mas voltou a ser sedada. A mulher, que teve 25% do corpo queimado, continua entubada e fará uma traqueostomia.

Adriele teve 25% do corpo queimado. As queimaduras de segundo grau estão espalhadas pelo rosto, braços, peito e tórax. A jovem também teve queimaduras internas, nas vias respiratórias.

Caso

Na noite do dia 10 de dezembro, o casal teria brigado e o marido jogou e ateou fogo em Adriele enquanto ela dormia. Adriele teria pedido ajuda para vizinhos que a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário.