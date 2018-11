Na madrugada desta segunda-feira (12), a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade, em uma conveniência que fica localizada na avenida Ceará com a rua Euclides da Cunha.

Os militares foram até o local, e acabaram falando com o proprietário do veículo que estava com som alto, e imediatamente ele desligou o aparelho e foi liberado pela polícia.

Foi quando os policiais presenciaram o momento que uma mulher de 20 anos começou a quebrar várias garrafas e agredir outras mulheres, dizendo que iria ‘matar elas’, foi quando os militares acabaram prendendo ela, e tiveram que usar algemas, pois a autora estava muito nervosa.

Ela foi colocada dentro da viatura, e começou a chutar e a se debater dentro do compartimento onde fica os presos, ela chegou na delegacia com vários hematoma provocados por ela mesma.

A jovem foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro de Campo Grande. Devido a sua agressividade, ela ficou com alguns ferimentos pelo corpo.