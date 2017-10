Mulher registra BO contra segurança de evento depois de ser retirada de festa

Marcilene Aparecida Neto de Jesus, de 33 anos, procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para registrar um boletim de ocorrência de lesão corporal dolosa contra um segurança de um evento que aconteceu nesse fim de semana, no Parque de Exposições Henrique Martins. O fato aconteceu por volta das 02h desse domingo (01).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima disse que estava na companhia de seu namorado na festa de laço que lá acontecia. Em dado momento, os dois passaram a se desentender e o segurança teria intervido de forma agressiva a imobilizando e, em seguida, a retirando da festa.

Ela afirma que disse ao segurança que não era preciso o uso de força pois estava disposta a sair do local, mas segundo ela o segurança continuou a arrastá-la o que resultou em lesões no braço esquerdo e uma torção no dedo indicador da mão direita. Além de danos em seu relógio de pulso e a perda do celular.

Marceliene alega que uma testemunha presenciou todo o acontecido. Na delegacia a vítima foi orientada a procurar serviço médico no Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’.