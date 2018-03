Na noite de segunda-feira (12) uma mulher foi vítima de um assalto na Vila Taveiropolis em Campo Grande. A vítima foi agredida pelos bandidos com socos e chutes ao resistir ao assalto, tentando evitar que os ladrões levassem seu carro e acabou sendo arrastada por vários metros.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima, Lucia da Silva Ferreira de Meneses (41), foi à delegacia reportar o crime. De acordo com seu depoimento ela estava trafegando com seu veículo pela Rua Prefeito Ludio Martins Coelho e parou para pedir informações.

Neste momento outro veículo parou bruscamente do seu lado, e então desceram três homens. Um deles estava armado e se aproximou de Lucia, com a arma em punho e exigiu que descesse de seu carro. Enquanto isso outro homem foi de encontro com a pessoa que passava informações à vítima e passou a empurrá-lo e mandar embora.

Neste momento o terceiro homem entrou no carro de Lucia e pegou a direção, momento que a vítima tentou impedir o roubo e tentou entrar no carro se recusando a entregá-lo. O bandido que estava com a arma passou a ameaçá-la, mas a vítima percebeu que a arma era de plástico (pois a vítima a desmontou).

O ladrão passou então a agredir Lucia com chutes e socos, e então o homem que estava no carro da vítima arrancou e como ela ainda estava tentando entrar no carro, acabou sendo arrastada por alguns metros e caiu do carro.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Piratininga como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo emprego de arma.