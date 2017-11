Mulher se nega a abaixar o som em festa e cinco são detidos

Cinco pessoas foram detidas na noite de quinta-feira (9) em uma residência em Coxim onde acontecia uma festa.

A polícia atendeu a denúncia da vizinhança por causa do som alto, porém, ao chegar no local, a dona da residência, Dagma Rocha da Silva, 31 anos, disse aos militares que não abaixaria o volume, ela foi advertida sobre a possibilidade de apreensão do aparelho.

Quando souberam que os policiais iriam recolher o som, os demais participantes da festa teriam partido para cima dos militares. Foi preciso disparar um tiro de borracha para acabar com a confusão.

O tiro acertou o joelho de Embreson Rocha Pinto, conhecido como “Piroco”, 24 anos, que também estaria desacatando a equipe, xingando os policiais e afirmando que eles não entrariam na casa. Diante da aglomeração de pessoas, a Rádio Patrulha pediu reforço.

A proprietária da residência, o homem que foi atingido na perna, Julio Barbosa Ferreira, o “Fi Grande”, 35 anos, Josimarcio Rocha da Silva, conhecido como “Tuta”, 28 anos, e uma adolescente de 13 anos foram detidos e encaminhados para a delegacia.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para atender Pitoco que ficou ferido com o tiro no joelho.