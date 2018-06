Mulher será indenizada após produtora deixar “tombo” em vídeo de formatura

B.A.D.L. deverá ser indenizada em R$ 15 mil após uma empresa contratada para realizar o baile de formatura, deixar sua queda sair no vídeo. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (20), pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A mulher processou a firma por danos morais.

Conforme as informações passadas pela assessoria do TJMS, consta no processo que a empresa foi condenada por não realizar a edição do vídeo de formatura antes de entregar aos contratantes. A mulher teria contratado a firma em 2012 para o evento que ocorreu em 2014, no município de Três Lagoas. O contrato firmado entre as partes incluía a cobertura fotográfica e filmagem.

No dia do evento, a formanda foi chamada para dançar a valsa dos padrinhos, no entanto, caiu do palco enquanto descia para a pista de dança. O tombo foi registrado pela empresa de filmagem, que entregou o material final com o momento da queda para todos que solicitaram o serviço.

Por conta do ocorrido, a formanda passou a sofrer com brincadeiras maldosas nas redes sociais e pessoalmente, que causaram grande vergonha diante da família e dos amigos. A mulher afirmou também que, logo após a queda, uma funcionária da equipe de filmagem informou que a situação não estaria no material editado.