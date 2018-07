Uma mulher de 53 anos saiu ilesa de um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (7), na BR-267, em Bataguassu.



Segundo as informações do site Da Hora Bataguassu, o acidente envolveu uma VW/Golf, que era conduzido por um homem, de 28 anos, e uma VW/Parati, que era conduzido pela mulher.

Os veículos seguiam sentido a cidade de Preside Epitácio (SP), quando por motivos desconhecidos, o Golf colidiu contra a traseira da Parati, fazendo com que a condutora que seguia sozinha, perdesse o controle da direção e saísse da pista, vindo a capotar.



Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens e foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros, se queixando de dores no tórax, porém sem ferimentos graves, já o condutor do Golf nada sofreu.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e, após realizar o teste do bafômetro no condutor do Golf, constatou que o mesmo se encontrava embriagado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.