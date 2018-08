No final da tarde de sexta-feira (24), um acidente deixou uma mulher ferida, após cair de moto no Centro de Ivinhema.

De acordo com informações do Ivinoticias, a mulher identificada como Edna Rodrigues, 46 anos, trafegava na avenida Afonso Navarro Filho, ao lado da praça de eventos, quando sofreu um mal súbito e caiu da moto em cima do canteiro central.



Os militares do Corpo de Bombeiros atenderam a vitima, que sofreu algumas escoriações no braço esquerdo e encaminhou a mesma para o Hospital Municipal de Ivinhema.