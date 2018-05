Mulher surta e esfaqueia ex-namorado com faca de serra

Uma discussão entre um casal de ex-namorados quase terminou em tragédia na noite do último domingo (27), no bairro Aeroporto, em Corumbá.

A Polícia Militar foi acionada para atender João Gabriel de Oliveira Silva, 26 anos, que relatou que teria se desentendido com a namorada, Waleska da Silva Surubi, 27 anos, que o esfaqueou com uma faca de serra com um golpe no abdômem. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento. O corte não foi profundo e o rapaz apresenta bom estado de saúde.

Segundo o site Ponta Porã Informa, a namorada da vítima, Waleska apresentou outra versão, negando ter feito a agressão. A jovem relata que estava em uma festa quando João Gabriel chegou até ela dizendo que queria conversar e pretendia reatar o namoro que estava terminado.

Ao chegar na casa do rapaz, ele trancou a porta e tentou forçar a mulher a praticar atos sexuais. Waleska não concordou e a partir daí começaram as agressões do ex-namorado como chutes e pontapés, acrescentando ainda que João Gabriel pegou uma faca de serra e desferiu vários golpes na direção dela.

A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia local. No entanto, os policiais irão investigar as várias escoriações, além de cortes feitos com faca na mão direita, hematoma visível no olho esquerdo, além de reclamar de dores na cabeça, barriga e costelas.